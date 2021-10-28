حالة الطقس المتوقعة اليوم في السعودية.. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

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ومن هنا، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 28-10-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في السعودية:



توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتى جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد المركز أنه يسود البلاد طقس رطب على سواحل الخليج العربى والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 10-30 كم ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15-35 كم ساعة.

وأكد المركز أن ارتفاع الموج سيكون من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.