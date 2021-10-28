أخبار الطقس اليوم.. أجواء خريفية وأمطار رعدية بهذه المحافظات

ننشر لكم في السطور التالية أخبار الطقس اليوم الخميس الموفق 28 من أكتوبر لعام 2021 ميلاديا، حيث يبحث العديد من المواطنين المهتمين بأخبار الطقس عن تفاصيل حالة لطقس المتوقعة اليوم من خلل بيان هيئة الأرصاد الجوية الذي يصدر يوميا ويكشف عن تفاصيل أخبار الطقس اليوم وغدا.

أخبار الطقس اليوم.. أجواء خريفية

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم الخميس استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء وارتفاع فى درجات الحرارة.

وعن أخبار الطقس اليوم، توقعت الأرصاد أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أخبار الطقس ليلا

وعن أخبار الطقس ليلا، أوضحت الأرصد الجوية أن الطقس سيكون لطيفا على كافة الأنحاء في أول الليل مائلا للبرودة فى آخره.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يشهد اليوم الخميس شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار من خفيفة إلى رعدية

أخبار الطقس اليوم، هناك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.



درجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.

