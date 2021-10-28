صدارته لليجا مهددة.. ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

تصدر فرق ريال مدريد تريندات محرك بحث جوجل، حيث تعادل ريال مدريد سلبيًا أمام أوساسونا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الليجا.

ونقدم لكم يما يلي تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الليجا، حيث التعادل السلبي فرض نفسه في المباراة.

ريال مدريد ضد أوساسونا

ترتيب ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني ليجا



وذلك بعد أيام قليله من فور ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة في أول مباراة قمة بالموسم، فشل الفريق الملكي في تكرار النتيجة أمام أوساسونا المتألق.

ويواصل الفريق القادم من بامبلونا مخالفة التوقعات، حيث يحتل المركز السادس في الدوري حاليا، ويتأخر بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد وإشبيلية وريال بيتيس وريال سوسيداد، رباعي الصدارة بـ21 نقطة لكل فريق.

ويتقدم أوساسونا أيضا بأربع نقاط على برشلونة الذي تلقى الخسارة الثانية على التوالي بهزيمته صفر-1 على ملعب رايو فايكانو، وأقال مديره الفني الهولندي رونالد كومان.

وأصيب ريال مدريد بالإحباط كثيرا من أداء أوساسونا الذي اعتمد على الدفاع بكافة لاعبيه، حيث تركز أداء الضيوف على منع المنافس من التسجيل وحقق ما أراد.

ورغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 76 بالمئة، فشل ريال مدريد في هز شباك الضيوف.

كما حافظ أوساسونا، الذي لم يخسر سوى مرتين في 11 مباراة بالدوري، على سجله الخالي من الهزيمة في آخر 5 مباريات بالمسابقة.