3 قرارات مهمة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عدة قرارات، وتتضمن بتخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة بنها بالقليوبية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

تخصيص قطعة أرض

كما أصدر رئيس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر، لاستخدامها مستودعات تخزين.

صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية



وأصدر رئيس الوزراء، قرارًا بالترخيص لصندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بتأسيس شركة مساهمة بمقره أو مع شركاء آخرين باسم "شركة التحسين للتنمية والاستثمارات".

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية، بالعدد الصادر اليوم الخميس.