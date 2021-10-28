أمينة خليل مطلوبة على جوجل بسبب تصريحتها مع لميس الحديدي (فيديو)

احتل اسم الفنانة أمينة خليل مؤشرات بحث محرك جوجل اليوم الخميس 28/10/2021 في السعودية، حيث ظهرت أمينة خليل مع الإعلامية لميس الحديدي أمس وأعلن معها عن فسخ خطبتها.

أمينة خليل تعلن فسخ خطبتها

وفيما يلي نقدم لكم نفتصيل لقاء أمينة خليل في برنمج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدي، وتفاصيل فسخ خطبة أمية خليل من رجل الأعمال عمر طه.



علقت «خليل» على استفسار لميس الحديدي حول موعد زفافها، قائلة: «قدر الله وما شاء فعل»، موضحة أنها تأثرت بعد انتهاء الارتباط لكنها على يقين بأن الله سيعطيها شيئًا أفضل.



أضافت أن الزواج من فنانة أمر صعب على بعض الرجال، وأن الزواج من فنانة يحتاج إلى رجل قوي جدًا ليتحمل الأمر، حيث إن الحياة في هذه الحالة لا تكون سهلة، بل هي مختلفة وبعض الأمور السهلة مثل المشي في الشارع أو تناول العشاء في الخارج لا تكون سهلة.

أمينة خليل

وقالت أمينة خليل: “أي رجل يرى زوجته ممثلة ناجحة ويرى حب الناس لها، لا بد أن يفتخر بذلك، لذلك حياتهما تكون مختلفة"، وعن رأيها في طبيعة الرجل المصري وما إذا كان يتقبل أن تكون زوجته أكثر شهرة منه قالت: |الأمر يرجع لشخصيته، فهناك رجال يتحملون هذا الوضع ورجال آخرون لا يتقبلونه”.

وكشفت أمينة خليل عن مواصفات فتى أحلامها قائلة: "أن يكون صديقًا مقربًا لها لأن الصداقة بين الثنائي المرتبط تجعل علاقتهما أكثر سعادة".

ويذكر أن أمينة خليل ممثلة مصرية ولدت في القاهرة، وعمها هو الموسيقار يحيى خليل. درست التمثيل في الجامعة الأمريكية التي تخرجت فيها عام 2009، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة حيث درست في مسرح لي ستراسبرغ ومعهد السينما هناك. شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، فمن أعمالها في التلفزيون |طرف ثالث، شربات لوز، نكدب لو قلنا مبنحبش، جراند أوتيل"، وفي السينما شاركت في أفلام “عشم، خانة اليك”.