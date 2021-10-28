المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقطب اهتمام الشركات العالمية خلال فعاليات إكسبو 2020

قالت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن اليوم الخميس شهد انطلاق أولى فعاليات مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في معرض إكسبو دبي٢٠٢٠، للترويج للمنطقة والمشروعات القائمة بها واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين الأجانب وسط حضور قوي من كبري رؤساء الشركات العالمية؛ وذلك على هامش مشاركة مصر بالمعرض من خلال جناح خاص بها.

جاء هذا بحضور المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة، وكذلك حضور المهتمين بالفرص الاستثمارية بالمنطقة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن مستثمرين من اليابان وفرنسا.

وقدم "زكي"، عرض شاملا أمام كوكبة من المستثمرين، حول مزايا الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وآخر أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ المطلة عليها القناة خاصة ميناء العين السخنة، كما استعرض التسهيلات الاستثمارية التى تقدمها الهيئة للتسهيل على المستثمرين سرعة إقامة مشروعاتهم، مشيرا إلى أن المنطقة يعمل بها حتى الآن 14 مطور صناعي، وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

و أوضحت الهيئة أنه يشارك في الفعاليات التي تم انطلاقها صباح اليوم من داخل مركز دبي للمعارض نخبة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب شركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية من بينهم هم ستيفن يوجالينجام الرئيس والمدير العام لشركة قناة السويس لتداول الحاويات (محطة حاويات شرق بورسعيد)، والمهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت ورئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة (تطوير صناعى) ومايك ويتفيلد المدير العام لمجموعة نيسان للسيارات-إفريقيا ومصر ورئيس مؤسسة مصنعي السيارات بالقارة الإفريقية ويا شورو هيداكا المدير العام لمجموعة تويوتا تسوشو مصر والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك والدكتور هاني سري الدين مؤسس وشريك مدير مكتب سري الدين وشركاه.

وكان المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تفقد أمس الجناح المصري المشارك بمعرض اكسبو دبي 2020، وأشاد بالتجهيزات والشاشات التفاعلية وما يتم عرضه أمام زائري الجناح مما يدل على عبقرية المصريين في التواجد الهام بين دول العالم بهذه النماذج الرائعة والتصميمات والعراقة والمشروعات القومية التي تعرض بطريقة جاذبة للزائرين.

وقال "زكي" إن معرض إكسبو يمثل فرصة متميزة لاطلاع زوار الجناح المصري من مختلف دول العالم على التجربة التنموية المصرية خلال الفترة الماضية من العمل الجاد والتي وأسفرت عن إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات مثل تطوير الموانئ وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الذكية ومشروعات قومية ضخمة.