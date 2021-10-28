وزير التموين: كل الخيارات مفتوحة حول سعر رغيف الخبز

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنتاج رغيف الخبز تتراوح من ٦٤ إلى ٦٥ قرش، بينما يباع بسعر ٥ قروش للمواطن على البطاقات التموينية، مضيفًا: " كل الخيارات مفتوحة في دراسة سعر رغيف الخبز المدعم وهو حتي الآن بسعر ٥ قروش".

وكشف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بمقر وزارة التموين، عن أن سعر كيلو الدقيق بواقع ٧ جنيهات، ورغيف الخبز الذي يباع بسعر ٥٠ قرش هو من الدعم الحكومي بينما سعر الرغيف الابيض تصل إلي ٧٥ قرش.

وأشار إلى أن إدارة ملف الدعم من خلال مناقشات كثيرة تتم من لجنة الموازنات وموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت ٨٧ مليار جنيها وتم وضعها في السلع التموينية بقيمة ٣٦ مليار جنيه ومنظومة الخبز المدعم ٥١ مليار جنيه.

وتابع: أن مفهوم الإدارة هو حسن استغلال الموارد المتاحة في مفهوم الدعم معناه أن هناك مستفيدين من السلع التموينية نحو ٦٤ مليون مواطن و٧١ مليون مواطن من الخبز المدعم.

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