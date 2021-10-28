برشلونة يؤجل تدريبه الصباحي لعدم حسم المدرب المؤقت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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قام نادي برشلونة بتأجيل مران الفريق المقرر صباح اليوم الخميس، في انتظار وصول مدرب جديد بعد إقالة رونالد كومان عقب هزيمة الفريق أمام رايو فاييكانو بهدف نظيف الليلة الماضية في الدوري الإسباني.

ومع ذلك فإن المدرب الذي سيقود المران سيكون مؤقتًا في الأغلب مع العلم بأنه سيكون على الأرجح ألبرت كابيياس (54 عامًا) الذي يشغل حاليًا منصب منسق قطاع الناشئين في النادي الكتالوني.

وبخلاف كابيياس، هناك اسم آخر مطروح لتولي تدريب برشلونة مؤقتًا هو سيرجي بارجوان (49 عامًا) لاعب برشلونة السابق والمدرب الحالي للفريق الرديف.

ويعد تشافي هرنانديز قائد برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي من الأسماء المرشحة بقوة لخلافة كومان، وفي حال التوصل معه لاتفاق، فإنه سيتولى المنصب على الأرجح في فترة التوقف الدولي.

 

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