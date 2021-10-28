على غرار الطريقة الفرنسية.. حضري شوربة البصل الصحية

شوربة البصل الصحية

على غرار الطريقة الفرنسية، نقدم لك عزيزتي ست البيت الشاطرة في السطور التالية تالمقادير وطريقة التحضير، للحصول على شوربة البصل الفرنسية المذهلة، وتقديمهاا لأفراد أسرتك على المائدة، فالشوربة تعد من أفضل المشروبات التي تقدم على مائدة الطعام، فهي من المشوربات التي يعشقها الكبير والصغير، ومن هنا تبحث دوما ست البيت عن وصفات مختلفة لتحضير الشوربة في المنزل.

وعن المقادير التي يجب اتباعها لكي تحصلين على وصفة صحية لذيذة، نقدم لك التفاصيل في النقاط التالية:

المقادير



- احضري نصف كوب من الزبدة و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- البصل: 8 حبات (مقطع شرائح)

- مرق: 4 اكواب (أو ماء)

- أعشاب مجففة: ملعقة صغيرة

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- الخبز الفرنسي: 4 شرائح

- جبنة البروفولون: 4 شرائح

- الجبنة السويسرية: 2 شريحة

- جبن البارميزان: ربع كوب (مبشور)



طريقة تحضيرشوربة البصل الصحية الفرنسية

- سخني الزبدة وزيت الزيتون على نار متوسطة في قدر عميق.

- أضيفي البصل وقلبي حتى يصبح طريًا وشفافًا وتأكدي من عدم تغير لونه للبني.

- أضيفي المرق والأعشاب المجففة وتبلي بالملح والفلفل الأسود واتركيه لمدة 30 دقيقة على النار حتى يغلي.

- سخني شواية الفرن لعمل الخبز والشوربة.

- وزعي الشوربة بأطباق فرن عميقة مناسبة وضعي على كل طبق شريحة من الخبز وشريحة من جبن البروفولون ونصف شريحة من الجبن السويسري ورشة جبن بارميزان وأدخليها للشواية حتى يذوب الجبن وتظهر الفقاقيع وتصبح ذهبية اللون.

- قدميها ساخنة.