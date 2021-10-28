بالخطوات.. كيفية الحصول على معاش استثنائي من التأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجوز منح معاش استثنائي للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

وكما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

وتستعرض "الفجر" خطوات الحصول على المعاش خلال السطور التالية:

- للعالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص وتقديمه.

على أن يتم تقديمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- سيتم التحويل للهيئة العامة للتأمين الصحي (اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلي علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية).

- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به (التقرير الطبي - البحث الاجتماعي) على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى الحق في المعاش الاستثنائي (منح تحسين) ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​