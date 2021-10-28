بالخطوات.. كيفية الحصول على معاش استثنائي من التأمينات

أخبار مصر
الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - أرشيفية
Advertisements

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجوز منح معاش استثنائي للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

وكما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

وتستعرض "الفجر" خطوات الحصول على المعاش خلال السطور التالية:

- للعالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص وتقديمه.

على أن يتم تقديمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- سيتم التحويل للهيئة العامة للتأمين الصحي (اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلي علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية).

- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به (التقرير الطبي - البحث الاجتماعي) على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى الحق في المعاش الاستثنائي (منح تحسين) ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى معاش استثنائي كيفية الحصول على معاش استثنائي التأمينات

مواد متعلقة

القوى العاملة: تعيين 7248 شابا بينهم 14 من ذوي الإعاقة بالشرقية

"التضامن" ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أي توقعات لسوء الأحوال الجوية

صندوق تحيا مصر يطلق قوافل الدعم الغذائي لـ34 مؤسسة رعاية اجتماعية

ضبط ولي أمر أشهر سلاحًا وأحدث حالة من الذعر بمدرسة في قنا

البحوث الإسلامية يخصص ركنًا للفتوى بمعرض كتاب ساقية الصاوي

مايا مرسي: المرأة محور أساسي في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تعليم المنوفية يكرم الطالب أحمد طارق الفائز الأول في مسابقة التلميذ المثالي

الزمالك يتحرك لتأمين أبوجبل من محاولات بيراميدز
Advertisements

الأكثر قراءة

أول 3 مطالب من تشافي في برشلونة.. أبرزها تجديد عقد الزجاجي!

عاجل - الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق في يناير

عاجل.. "صاروخ" الأهلي مهدد بالرحيل في يناير

عاجل.. حقيقة استقالة وزيرة الصحة من منصبها

كيروش يواجه صدمة جديدة مع منتخب مصر

مدرب ليفربول السابق لـ «الفجر»: محمد صلاح أصبح من الصعب إيقافه.. وهو الأفضل في العالم رفقة ميسي ورونالدو

توتنهام هوتسبر يرحب برحيل نجمه "المتراجع"

عاجل.. الموت يفجع أحمد حسن