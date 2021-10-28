جامعة حلوان: 91147 تلقوا لقاح فيروس كورونا من 5 سبتمبر وحتى اليوم

تواصل جامعة حلوان، تطعيم كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بلقاح فيروس كورونا، كما تستمر في حملاتها التوعوية بالكليات لحث الطلاب على سرعة التسجيل لتلقي اللقاح.

ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ويشارك في الإشراف على التطعيمات الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذا الدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، وفريق من هيئة التمريض، وبمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.

وتم اليوم تطعيم 501 جرعة أولى، كما تم تطعيم 2281 جرعة ثانية من تطعيم أسترازينيكا وسينوفاك حيث استلمت الجامعة خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى اليوم 105 ألف جرعة من اللقاحات، وخلال هذه الفترة قامت الجامعة بتطعيم 91147 مقسمة كالتالي (348 عضو هيئة تدريس- 89213 طلاب - 1550 إداريين) حيث تم تطعيم 61030 جرعة أولى وتطعيم 30117 جرعة ثانية.

وحث الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على ضرورة حصول الطلاب والعاملين على لقاحات كورونا، حيث يمنع دخول أي طالب أو موظف غير حاصل على التطعيم بدءًا من 15 نوفمبر المقبل وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، لذا بدأت الجامعة التشديد على منسبيها بضرورة الإسراع في التسجيل والحصول على لقاح كورونا.

كما أكد القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على المتابعة المستمرة لأعمال التطعيم مع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية اللازمة والحرص على استمرار التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي بهدف الحفاظ على سلامة الجميع، وقد أشاد سيادته بدور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظًا على صحة وسلامة الشعب المصري.