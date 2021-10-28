رسميا.. لاند روفر تكشف عن الجيل الخامس من رنج روفر 2022

أعلنت شركة لاند روفر بشكل رسمي عن الجيل الخامس من رنج روفر، التي تعد أحد أكثر السيارات المنتظرة هذا العام، والمتوقع إطلاقها في الأسواق في منتصف 2022.

الجيل الخامس من رنج روفر

رينج روڤر، السيارة الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة الأصلية، تصدّرت المشهد كنموذج يحتذى به لخمسين عامًا، حيث تجمع بين الراحة والتوازن المطلقين، والقدرات الفائقة، وسيارة رينج روڤر الجديدة هي الأكثر جاذبية حتى الآن، حيث تجمع الطابع العصري واللمسات الجمالية، مع التطور التكنولوجي والاتصالات السلسة.

وتتوفر السيارة الجديدة مع باقة من مجموعات نقل الحركة شديدة الكفاءة الهجينة الخفيفة والقابلة للشحن – مع انضمام طراز كهربائي بالكامل من سيارة رينج روڤر بحلول عام 2024. كما تتوفر مقصورتها الداخلية بخيارات أربعة وخمسة وسبعة مقاعد2 في السيارات القياسية وذات قاعدة العجلات الطويلة، لتكون رينج روڤر منزلًا لركابها في أي مكان.

وقال تيري بولوريه، الرئيس التنفيذي لشركة “جاكوار لاند روڤر”: “سيارة رينج روڤر الجديدة تعبر بشكل ممتاز عن رؤيتنا في تقديم أكثر السيارات الفاخرة جاذبية في العالم، لأكثر العملاء تميزًا. هذه السيارة تبدأ فصلًا جديدًا في قصة الابتكار الفريدة التي شهدتها عائلة سيارات رينج روڤر على مدار أكثر من 50 عامًا”.

ويؤثر الهيكل القياسي الطولاني المرن من لاند روڤر، أو MLA-Flex، على كل جوانب سيارة الدفع الرباعي الفاخر، ابتداءً من قدراتها الفائقة غير المسبوقة وتوجيهها الرشيق، وصولًا إلى تحسيناتها الممتازة. وتجمع سيارة رينج روڤر الجديدة بين التقنيات الهندسية المتطورة والتطوير الافتراضي الموسع، مع برامج التطوير الضخمة في لاند روڤر، لتحقق هذه السيارة مستويات جودة غير مسبوقة.

ويتوفر زوج من مجموعات نقل الحركة الهجينة القابلة للشحن، والتي تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأقل من من 30 غ/كم، مع مدى قيادة كهربائية يصل حتى 100 كم (62 ميل)1، ويتوقع أن يبلغ مدى القيادة في الحياة الواقعية 80 كم (50 ميل)، أي ما يكفي لإتمام 75 بالمئة من رحلات عملاء رينج روڤر الاعتيادية باستخدام الطاقة الكهربائية فقط.7

وتتوفر السيارة رياضية متعددة الأغراض الفاخرة الجديدة بطرازات SE وHSE وأوتوبيوغرافي (Autobiography). وسيتم توفير إصدار “فيرست إديشن” (First Edition) على مدار العام الأول من الإنتاج، وهو قائم على مواصفات “أوتوبيوغرافي” مع مواصفات فريدة. ويتوفر هذا الإصدار حصريًا بتشطيبات ساتان بلون “سانسيت” (Sunset) الذهبي، مع وجود خمسة خيارات للون الخارجي. ويتوفر كل من الحجمين القياسي (SWB) وقاعد العجلات الطويلة (LWB) بخمسة مقاعد، مع توفّر رينج روڤر الجديدة بقاعد العجلات الطويلة مع صف مقاعد ثالث، لتتسع بشكل مريح لما يصل إلى سبعة أشخاص بالغين2.

أما سيارة رينج روڤر إس ڤي (Range Rover SV) فتعد تعبيرًا مميزًا عن فخامة سيارات رينج روڤر وطابعها الشخصية، وذلك على يد الخبراء في قسم “عمليات السيارات الخاصة” (SVO)، ويتوفر طراز “إس ڤي” بهيكل قياسي وقاعدة عجلات طويلة، مع ميزات حصرية ضمن باقتي التصميم الجديدتين “SV Serenity” و”SV Intrepid“، وترتيب “SV Signature Suite” بأربعة مقاعد.