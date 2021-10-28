التضخم في المانيا يسجل اعلي مستوياته خلال 24 عام

بوابة الفجر
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 كشفت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين في ألمانيا زادت بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما يعكس زيادة ضغوط الأسعار فيما يواجه أكبر اقتصاد أوروبي نقصا في الإمدادات وارتفاعا في أسعار الطاقة.

وقال مكتب الاحصاءات الاتحادي إن أسعار المستهلكين، التي جرى تعديلها لتتماشى مع بيانات التضخم من بقية بلدان الاتحاد الأوروبي، زادت 4.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 4.1 بالمئة في سبتمبر أيلول.

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وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة والغذاء ارتفعت بوتيرة أسرع.

 

اقتصاد المانيا المانيا في ألمانيا
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