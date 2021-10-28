بطولة "آيس فور جود" للتنس تجمع 800 ألف جنيه لدعم مرضى التوحد في مصر

"حسين ندا": نسعى لدمج الأطفال المصابين بالتوحد في مجتمعنا من خلال مناهج شاملة



حققت النسخة الثانية من بطولة التنس "آيس فور جود"، والتي أقيمت بمبادرة من اللاعب الناشئ حسين ندا، ونظمتها أكاديمية سماش، إحدى أبرز أكاديميات التنس في القاهرة، نجاحًا كبيرًا، إذ بلغ إجمالي عائداتها 800 ألف جنيه مصري، ذهبت جميعها إلى الجمعية المصرية للتوحد، لدعم مرضى التوحد.



وأنشأ حسين ندا، البالغ من العمر 17 عامًا، ويدرس في المدرسة الأمريكية بدبي، هذه المنصة تحت اسم آيس فور جود لربط عشاق التنس باللعبة، بالإضافة إلى دعم الأعمال الخيرية، حيث شارك في البطولة الأولى عدد من أفضل لاعبي دبي وتمكنوا من جمع 576،000 جنيه مصري، ذهبت جميعها إلى مركز دبي للتوحد.



أما النسخة الثانية من البطولة والتي أقيمت في القاهرة أواخر أكتوبر الجاري 2021، واستضافتها أكاديمية سماش، فقد لاقت ترحيبًا كبيرا من قِبل العديد من اللاعبين ومجتمع الأعمال مثل مجموعة علام ومجموعة تراينجل كونستراكشن وSGC وبريدجستون، بإجمالي عائدات قدرها 800،000جنيه مصري تم توجيهها مباشرة إلى الجمعية المصرية لمرضى التوحد.



أكد حسين ندا أن الهدف من البطولة هو دمج الأطفال المصابين بالتوحد بنجاح في مجتمعنا من خلال مناهج شاملة لتعليمهم والتدخلات العلاجية جنبًا إلى جنب مع الجهود المتمركزة لخلق الوعي الاجتماعي حول التوحد.



وأضاف ندا: "من المهم أيضًا أن تشعر عائلات الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد بالدعم والتشجيع أثناء مواجهتهم لتحديات النمو بالنسبة لأطفالهم، ومع كل الصعوبات التي لا تزال العائلات تواجهها بسبب وباء كوفيد 19، فإن دعمنا وجهودنا كرياضيين وأعضاء في المجتمع أكثر أهمية من أي وقت مضى "ونأمل في تنفيذ هذه المبادرة في بلدان أخرى بدعم من مجتمعات التنس المختلفة.



بدورها وصفت الدكتورة داليا سليمان، رئيس الجمعية الأوروبية للطب النفسي بأنه نموذج يُحتذى به لجميع الشباب، حيث أن تفانيه وجهوده في هذه القضية لا مثيل لها"، مضيفة بأن مساهماته ستذهب نحو رعاية الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج.



وقال حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام: نفخر برعاية هذه البطولة، حيث نسعى دائمًا للعمل من أجل القضايا الخيرية لأنها تعكس قيمنا. بالإضافة لإيماننا بأهمية الأنشطة الرياضية والبدنية في الحفاظ على صحتنا العقلية والبدنية.



فيما قال احمد السلالي المدير التنفيذي لأكاديمية سماش الرياضية:" كان من دواعي سروري استضافة حدث بطولة آيس فور جود للتنس،مشيدا بالجهود التي بُذلت حتى يرى هذا الحدث الناجح النور؛ لافتا إلى أن أكاديمية سماش الرياضية ستستمر في دعم مثل هذه المناسبات الإنسانية".



وتوجه أحمد الطويل رئيس تراينجل جروب بالشكر لحسين ندا على مبادرته وجهوده التي- حسب قوله- جعلتنا متحمسين للغاية لاغتنام فرصة رعاية هذه البطولة ودعمه في تشجيع هذا العمل الخيري العظيم. مضيفًا: "لقد أظهر لنا أن العمر لا يشكل أبدًا حاجزًا أمام عمل الخير؛ يمكننا جميعًا أن نفعل شيئًا جيدًا للمجتمع ما دام أننا نؤمن بالقضية وقدراتنا".



آيس فور جود