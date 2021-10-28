تفاصيل جديدة حول طلاق مصطفى فهمي من الإعلامية فاتن موسى

مصطفى فهمي، تعتبر حياة النجوم والمشاهير من الأمور التي تشغل بال الجماهير المحبة لهم، ورغم خصوصية بعض التفاصيل، إلا أن محبيهم يسعون إلى معرفتها، وهو ما يزيد البحث عن تفاصيل طلاق مصطفى فهمي من زوجته.

مصطفى فهمي مطلوب على جوجل

وتصدر الفنان الكبير مصطفى فهمي اليوم الخميس الموافق الـ28 من أكتوبر 2021 تريند محرك البحث الشير جوجل بعدما تم تداول خبر انفصاله عن زوجته فاتن موسى.

طلاق مصطفى فهمي

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء بعد نشر خبر انفصال مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج استمر 6 أعوام.

انفصال مصطفى فهمي عن زوجته

وأكدت سناء حفظي محامية مصطفى فهمي خبر انفصال موكلها عن زوجته الإعلامية فاتن موسى خلال مداخلة هاتفية لإحدى المواقع، مشيرة إلى رفضه الحديث عن سبب الانفصال.

تفاصيل طلاق مصطفى فهمي

وقالت سناء حفظي إن مصطفى فهمي يرفض الحديث عن أسباب الانفصال تمام مشيرة إلى عدم إفصاحه عنها لمكتب المحاماة المسؤول عن إدارة أموره القانونية.

طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى

ولفتت محامية مصطفى فهمي أنه رغم وقوع الطلاق بين موكلها وزوجته إلا أن الطرفين يكنان كامل الاحترام والتقدير لبعضهما، ولن يعطوا فرصة لأحد بالتجريح في شخصهما.

طليقة مصطفى فهمي

ونوهت محامية مصطفى فهمي إلى أنه على معرفة جيدة بالإعلامية اللبنانية فاتن موسى مؤكدة على شخصيتها الجديرة بالاحترام والتقدير، ولافتةً أن الطلاق تم دون مشاكل أو أزمات.

طلاق مصطفى فهمي من زوجته غيابيا

ووقع الطلاق بين النجم مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى غيابيا يوم الثلاثاء الماضي، ما أثار الشكوك حو علاقتهما ولا سيما أن ظهورهما معا كان منذ 3 أسابيع في سهرة.

آخر ظهور للفنان مصطفى فهمي مع زوجته

وظهرت فاتن موسى مع زوجها مثطفى فهمي في سهرة جمعتهما بشقيقه الفنان حسين فهمي وزوجته ومجموعة من أصدقائهما بأحد المطاعم في القاهرة، وبدت السعادة على وجوههم.

زيجات مصطفى فهمي

وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في 2015، واحتفل في ديسمبر 2017 بزوجته وأعادا إقامة حفل زواجهما مجددًا في لبنان، تعبيرا عن السعادة والحب الذي يمران به.

تطورات طلاق مصطفى فهمي

يُذكر أن الفنان الكبير مصطفى فهمي صاحب الـ80 عاما سبق له الزواج 3 مرات من قبل، قبل زواجه بفاتن موسى الإعلامية اللبنانية التي انفصل عنها يوم الثلاثاء بعد أن طلقها غيابيا.