فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر صباح غدٍ الجمعة إلكترونيًّا

أخبار مصر
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه حرصًا من الجامعة على مصلحة طلابها المستجدين، وتحقيقًا لرغباتهم تقرر إعادة فتح باب التحويل بين الكليات، وكذلك للطلبة الذين تخلفوا عن التقديم للتنسيق العام الجامعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م وفق القواعد المنظمة لذلك بدءًا من صباح غد الجمعة الموافق ٢٩ من أكتوبر حتى مساء يوم الأحد الموافق ٣١ من أكتوبر ٢٠٢١م. 

 

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه لا يمكن التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قدرات، مضيفًا أن التحويل يكون من خلال الموقع الإلكتروني:

azu.edu.eg/azharsr

 

وفي سياق آخر، قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بمشيخة الأزهر، إن بيان الفهم الصحيح للأحاديث النبوية ضرورة علمية، فكثيرا من الأحاديث فُهمت خطأ فخرجت عن معناها ومقصودها. 

 

كما بين الحجار، أن أسباب هذا الفهم الخاطئ والمنحرف إنما كان بسبب غياب الأدوات العلمية الضابطة لفهم النص النبوي من اللغة؛ كالنحو والصرف والبلاغة، وأيضا عدم معرفة قواعد علم الأصول التي من خلالها يفهم المرء الأدلة الشرعية وطريقة الاستنباط الصحيح للأحكام ومعرفة دلالات الألفاظ أيضا.

 

جاء ذلك خلال محاضرته، بعنوان "أحاديث الجهاد.. عرض وتحليل" ضمن الندوات الثقافية التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة.

 

 

الأزهر أحاديث الجهاد رسالة الازهر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر

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