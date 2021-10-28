"القصير" يبحث مع رئيس العربية للاستثمار والإنماء الزراعي زيادة فرص التعاون بين الجانبين



التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والوفد المرافق وبحضور د سعد نصار مستشار وزير الزراعة.



لبحث سبل التعاون بين الجانبين، لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي في مصر.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، اهتمامه بالعمل على المساعدة في حل اي معوقات قد تواجه استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في جمهورية مصر العربية، بما يساعد في زيادة تلك الفرص الاستثمارية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر.



وأشار القصير إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة والتي يمكن للهيئة الدخول فيها مثل: الاستثمار في مجال التمور، وخاصة سلاسل القيمة مثل التغليف والتعبئة لتقليل الفاقد، واكد ان هذا المجال هام جدًا للاستثمار به، والاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، كذلك قطاع الانتاج الداجني، والثروة الحيوانية.



واوضح ان من ضمن الفرص الاستثمارية في مصر ايضا، الاستثمار في مجال تصنيع اللقاحات والامصال البيطرية، حيث إن سوق الامصال واللقاحات البيطرية سوق واعد ومصر مؤهلة لتكون مصدر رئيسي للامصال واللقاحات للاسواق الافريقية لافتا إلى إنه يمكن الاستثمار في جميع تلك المشاريع اما من خلال شراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، أو شراكة مباشرة مع الوزارة، علاوة على قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني.



وأضاف وزير الزراعة إنه من المهم التعاون في مجال مكافحة الآفات العبارة للحدود، مثل سوسة النخيل والجراد وغيرها، والتي اصبحت تمثل مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى اهتمام معاليه بالبحوث التطبيقية.



ومن جهته من جانبه قدم رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي الشكر لوزير الزراعة على اتاحة الفرصة للقاء مشيرًا إلى رغبة الهيئة في زيادة استثماراتها في جمهورية مصر العربية، مستعرضًا التعريف بالهيئة وانشطتها، حيث أشار إلى أن الهيئة تضع استراتيجيتها واولوياتها وفقًا لاحتياجات الدول، مشيرا إلى ان الهيئة تقوم سنويًا لتنفيذ ما بين 15-20 بحث تطبيقي في مختلف الدول العربية.