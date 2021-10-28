خبير دولي: المغاربة منزعجين من فيلم "عبده موتة"

توك شو
من فيلم عبدو موتة
من فيلم عبدو موتة
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قال الدكتور صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن الثقافة التركية استطاعت أن تغزو الدولة المغربية، خاصة وأن أنقرة تقوم ببيع الأفلام التركية بسعر رخيص، من أجل الدعاية للسياحة في تركيا.

وتابع السكري"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض المغاربة منزعجين بسبب الأفلام المصرية التي تدعو إلى الثقافات غير المقبولة، وتؤدي إلى زيادة العنف مثل أفلام "عبده موتة". 

وأشار إلى أن جميع الأخوة العرب والأجانب الذين زاروا مصر مؤخرًا يشيدوا بالتطور الذي حدث في مصر خلال الفترة الأخيرة؛ سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو الطرق الحديثة.

 

فيلم عبده موته الفجر المغاربة صلاح السكري محمد رمضان

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