خبير: سفيرنا بالمغرب لم يتأخر لحظة عن خدمة المصريين

توك شو
الدكتور صلاح السكري
الدكتور صلاح السكري
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قال الدكتور صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن الدكتور أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب يعتبر من أجمل الشخصيات التي تحب عملها بصورة كبيرة للغاية، واستطاع أن يُحدث نقلة نوعية للسفارة المصرية بالرباط، من خلال تدشين مقر جديد بالسفارة خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وتابع "السكري"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن سفير مصر بالمغرب لم يتأخر في أي لحظة عن خدمة المصريين، ويعمل على تذليل أي عقبات أمام المصريين، خاصة وأن لديه علاقات جيدة مع الأشقاء المغاربة.

ولفت، إلى أن الشعب المغربي يحب الأفلام المصرية، ودائمًا ما يسأل عن الفنان عادل إمام، معقبًا: "لو المغاربة شافوا حد مصري يسألوه عن الفنان عادل إمام".

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