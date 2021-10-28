طريقة الحصول على تذكرة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري وموعدها

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة الأهلي والزمالك في قمة لقاءات الدوري المصري الممتاز، في ثالث الجولات، بعدما انطلقت المسابقة منذ أيام قليلة.

مباراة الأهلي والزمالك

وتتمتع مباراة الأهلي والزمالك القادمة بخصوصية شديدة حيث أنها تأتي مع انطلاق مسابقة الدوري التي فاز بها الأخير، والتي يشهدها جماهير من أرضية الملعب بعد غياب طويل.

أهمية مباراة الأهلي والزمالك

وتعتبر مباراة الأهلي والزمالك إحدى كلاسيكيات الكرة العربية المهمة، والتي تحظى باهتمام ومتابعة الملايين ي مصر والعالم العربي، كما تهتم بها الصحف المحلية والعالمية.

حضور مباراة الأهلي والزمالك

وتبحث الجماهير المصرية عن كيفية حضور مباراة الأهلي والزمالك ومشاهدتها من أرضية الملعب، من أجل الاستمتاع بتلك اللحظات التي لا تتكرر كثيرا وتحمل في طياتها ذكريات رائعة.

تفاصيل مباراة مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الـ5 من نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الـ8 مساء يوم الجمعة الموافق الـ5 من شهر نوفمبر 2021، والـ8 بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية للجماهير المصرية الراغبة في حضور مباراة الأهلي والزمالك المهمة طريقة الحصول على تذاكر اللقاء في السطور التالية:

تسجيل الدخول على موقع تذكرتي لمباريات الدوري بالضغط هنـــــــــــــــــا.

إدخال البيانات الشخصية وإنشاء حساب.

اختيار مباراة الأهلي والزمالك وشراء التذكرة.

سعر تذكرة مباراة الأهلي والزمالك

وكشفت رابطة الأندية المصرية على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سعر تذاكر حضور المباريات للدوري ومنها مباراة الأهلي والزمالك والتي قيمتها 100 جنيه للتذكرة.

شروط حضور مباراة الأهلي والزمالك وبقية مباريات الدوري المصري

تلقي لقاح كورونا.

إجراء تحديث على موقع تذكرتي خلال الـ24 ساعة المقبلة.

اختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.

التزام حامل التذكر بالمكان المخصص له، وإظهار بطاقته وتذكرته عند الطلب وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.