خبير يكشف تفاصيل وجود تصدعات حول السد الإثيوبي (فيديو)

توك شو
سد النهضة - أرشيفية
سد النهضة - أرشيفية
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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن اللجنة الدولية الخاصة بمعاينة السد الإثيوبي أكدت أن معامل أمان السد  منخفضة وأن السد يشكل خطرًا على دولتي المصب مصر والسودان، مشيرًا إلى أن اللجنة الدولية طالبت من إثيوبيا بإجراء تعديلات على هذا السد.

 وتابع "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن إثيوبيا كانت  تريد تخزين 13.5 مليار متر مكعب في العام الماضي، ولكن يبدو أن بعض التصدعات في السد الإثيوبي لم تسمح بذلك، ولذلك اكتفت أديس أبابا بتخزين 3 مليار فقط، بدلًا من 13.5 مليار. 

 ولفت، إلى أن وزير الري قال إن مصر قامت باتخاذ كافة الإجراءات حول بحيرة ناصر، بحيث نستطيع استقبال أي كمية مياه قد تحدث حال انهيار السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن الخرطوم ستضرر حال انهيار السد بصورة كبيرة.

الدكتور نادر نور الدين سد النهضة الفجر السد الأثيوبي وزير الري

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