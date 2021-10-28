أسعار الذهب اليوم الخميس 28/10/2021 في مصر

تعتبر أسعار الذهب من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثيرين، حيث ترتبط بالعديد من المناسبات التي يتم إهداء ذلك المعدن الثمين إلى الأحبة سواء في حالات الارتباط والزواج أو المعايدات.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 28/ 10/ 2021، ارتفاعا ةقفزة جديدة خلال تداولات البورصة، نتيجة إلى انخفاض مؤشر الدولار ما زاد التخوف من التضخم، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفاع أسعار الذهب

وتخطت أسعار الذهب حاجز الـ1800 دولار للأوقية على مستوى العالم، حيث سجل ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء بعدما وصلت إلى 0.24%.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم عيار 24

بلغت أسعار الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر 898 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21

بلغت أسعار الذهب 21 قيراطا 786 جنيها، وهو الأكثر انتشارا.

أسعار الذهب عيار 18

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 في مصر 674 جنيها.

أسعر الذهب والجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6288 جنيهًا