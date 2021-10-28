ماذا لو انهار سد النهضة؟.. الري ترد (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تضع في الحسبان احتمالية انهيار السد الإثيوبي، حتى إذا كان هذا الاحتمال واحد في المليون، مشيرًا إلى أن مفيض توشكى يعتبر جزءا من بحيرة ناصر، ومرتبط بتصريف أي كمية مياه زائدة عن سعة بحيرة ناصر.

وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس: "نتعامل مع احتمالية انهيار السد الإثيوبي بجدية تامة"، لافتَا إلى أن أعمال الإزلالات التي تتم حاليًا على المجرى نهر النيل الرئيسي وفرعي دمياط ورشيد، تهدف لتمكين الوزارة لتمرير أي تصرفات مياه زائدة على بحيرة ناصر أو السد العالي.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الري، أن الوزارة اختمت اليوم أسبوع القاهرة للمياه بعد نجاح متميز ومشرف خلال الخمس الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن المشاركات كانت كبيرة، خاصة وأن هذا المؤتمر دولي وينظم للعام الرابع على التوالي، وهناك 1800 مشارك من 100 دولة حول العالم.