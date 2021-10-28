مصطفى بكري مطالبًا بوضع مفهوم للحصانة: "النواب ليسوا فوق الشعب" (فيديو)

طالب الإعلامي مصطفى بكري، بوضع مفهوم للحصانة البرلمانية، قائلًا: "النواب ليسوا فوق الشعب المصري، والحصانة مهمتها حماية الدور البرلماني".

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الأجهزة الرقابية سيف بتار على رقاب الفاسدين، موجهَا التحية إلى رجال الرقابة الإدارية، الذين يواصلون دورهم في مواجهة الفاسدين، معقبًا: "يعملون بضمير وطني".

وأشاد بقرار الرئيس السيسي إلغاء قرار تمديد حالة الطوارئ قائلا: "هذا القرار يعبر عن الثقة واستقرار البلد، سيناء بقت حاجة عظيمة....بقول للعالم كله مصر استدعت حالة الطوارئ لظرف معين، ثم ألغت القرار بعد تحقيق الاستقرار".