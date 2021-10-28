برلماني: إلغاء السيسي حالة الطوارئ كان ضربة معلم (فيديو)

علق النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، قائلًا: “القرار كان تاريخيًا، وبمثابة ضربة معلم، ويحمل في طياته رسائل عديدة منها استقرار الدولة المصرية”.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن إلغاء حالة الطوارئ جاء بعد انحسار الإرهاب في مصر، وتوجه الدولة نحو الاستثمار والتنمية.

ولفت إلى أن الدولة تثق في نفسها بعدما وفرت الأمن والأمان في ربوع البلاد، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحفظ حقوق جميع المصريين، لكن ليس لها علاقة بإلغاء حالة الطوارئ.