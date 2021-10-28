حقيقة تصريحات مستشار المفتي حول الزواج برخصة (فيديو)

توك شو
الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور
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كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، حقيقة تصريحاته المتداولة بشأن الزواج برخصة، قائلًا: "لا نستطيع التحدث بهذا الكلام، لأنه من اختصاصات الجهات المعنية كالبرلمان، وتصريحات جاءت في إطار  الحديث على ضرورة عقد دورات للمقبلين على الزواج، والاستشهاد بالتجربة الماليزية التي تنفذ الزواج برخصة".

 وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك أسباب متعددة للطلاق كثيرة منها: الجوانب الاقتصادية للأسرة، وعدم التكافؤ بين الأزواج، وفارق السن، والزواج المبكر.

 وأشار إلى أن الطلاق كلمة كبيرة، ولا ينفذ إلا باليقين، لافتا إلى أن دار الإفتاء المصرية استقبلت ما يقرب من 5 آلاف حالة طلاق شهريا، ولا يقع منه سوى 5 حالات، بعد التأني والرصد.

 

مجدي عاشور الإفتاء الفجر الزواج برخصة الإعلامي مصطفى بكري

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