غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، عن استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأشارت المحافظة في بيان، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق عدد "١" حارة مرورية فقط ولمدة ٣ أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس الموافق ٢٩ / ١٠ /٢٠٢١ حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار " ٢٤ " ساعة علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وأكدت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.