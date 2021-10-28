أحمد كريمة: المقابر الدوبلكس حرام شرعا في مصر (فيديو)

توك شو
مقابر دوبلكس
مقابر دوبلكس
Advertisements

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على انتشار ظاهرة المقابر ذوات الثلاثة أدوار "الدوبلكس" على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة.

 وقال "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس: "الميت عندما يدفن في التراب فهو بمثابة الطفل في الرحم، أما الميت في المقابر سيوضع على طبقة أسمنت، وهذا ليس الأصل في الدفن، لأن  قبر الإنسان بعد مماته له حرمه كحرمة داره في حياته".

 ولفت، إلى أن البعض قد يبح دفن الموتى في المقابر الدورين أو الثلاثة بحكم الضرورة، معقبًا: "لا يوجد ضرورة لدفن الموتى في مقابر أكثر من دور، خاصة وأن مساحة مصر شاسعة". 

 

أحمد كريمة المقابر الدوبلكس الفجر بوابة الفجر دفن الموت

مواد متعلقة

عضو "صحة النواب" تطالب بإصدار قانون "غش الدواء" للقضاء على فوضى الأسواق

وزير الإسكان يستعرض خُطة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء

وزير الإسكان يستعرض خُطة الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء

ضبط 4 طلاب مشاغبين بمدرسة الجمعية المصرية الإعدادية بالفيوم

القبض على 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقليوبية

ما تأثير نقل أعضاء الخنازير لجسم الإنسان؟ أطباء يجيبون

رفع كفاءة منظومة النظافة ورصف الطرق ببرج البرلس في كفر الشيخ
Advertisements

الأكثر قراءة

أخر تطورات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

عبر وكالة روسية.. "البرهان" يعلن قرارا مهما بشأن رئيس الحكومة بالسودان

كومان يورط برشلونة رغم إقالته

عاجل.. تعليق ناري من مرتضى منصور بعد قرار فيفا بتغريم الزمالك

محامي الزمالك يكشف عن عقوبة صفقة انضمام محمد إبراهيم إلى المقاصة

قرار حكومي جديد بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية

عاجل - نجم الأهلي يطلب الخلع

"الفجر" تحاور محامي ضحايا صاحب محل ملابس يصوّر الفتيات بغرفة القياس (فيديو)