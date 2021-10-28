أحمد كريمة: المقابر الدوبلكس حرام شرعا في مصر (فيديو)

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على انتشار ظاهرة المقابر ذوات الثلاثة أدوار "الدوبلكس" على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة.

وقال "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس: "الميت عندما يدفن في التراب فهو بمثابة الطفل في الرحم، أما الميت في المقابر سيوضع على طبقة أسمنت، وهذا ليس الأصل في الدفن، لأن قبر الإنسان بعد مماته له حرمه كحرمة داره في حياته".

ولفت، إلى أن البعض قد يبح دفن الموتى في المقابر الدورين أو الثلاثة بحكم الضرورة، معقبًا: "لا يوجد ضرورة لدفن الموتى في مقابر أكثر من دور، خاصة وأن مساحة مصر شاسعة".