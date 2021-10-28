حالة الطقس المتوقعة غدا، شهدت الأيام الماضية اضطرابا في حالة الطقس ودرجات الحرارة والتي تمثلت في وجود انخفاض ملحوظ وسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس المتوقعة غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس الموافق الـ28 من أكتوبر 2021، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة ودرجات الحرارة، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة

وتوقعت الهيئة أن حالة الطقس غدا تشهد مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة غدا على السواحل الشمالية

وأما عن حالة الطقس المتوقعة غدا على السواحل الشمالية، ف أوضحت الهيئة في بيانها أنها تكون معتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل وشمال الدلتا.

حالة الطقس المتوقعة غدا في سيناء وشمال الصعيد وجنوبه

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، ويسود طقس حار لطيف على شمال الصعيد ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة ودرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس المتوقعة غدا إلى أن الطقس على كل أنحاء البلاد يكون لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة الموافق الـ28 من أكتوبر 2021 وحالة الطقس

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 19

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 32 22

دمنهور 30 20

سيوة 29 14

أسوان 37 21

قنا 34 17

الأقصر 36 18

سوهاج 34 16

حالة الطقس المتوقعة غدا والأيام المقبلة

وتتوقع هيئة ألأرصاد الجوية أن تسهد الأيام القليلة القادمة سقوطا للأمطار على بعض المناطق في جمهورية مصر العربية، حيث تحرص الهيئة على إصدار بياناتها حول الطقس ودرجات الحرارة سواء خلال اليوم أو الأيام المقلة.

حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 28/10/2021 في جمهورية مصر العربية