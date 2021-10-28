عاجل.. شركة فيس بوك تغير اسمها

قررت شركة فيس بوك، اليوم الخميس، تغيير اسمها إلى Meta، وقد أعلن مؤسسها مارك زوكربيرج أن "فيسبوك" سيغير اسمه اعتبارا من اليوم.

وقال، خلال تقديم شركة "ميتافيرس"، إنه "من اليوم فصاعدًا، سنطلق علينا اسم ميتا"، حسبما أفادت قناة "CNBC".

وقدم زوكربيرج شعار الشركة الجديد، موضحا أن كلمة "ميتا" تأتى من الكلمة اليونانية التى تعنى "بعد"، وأن الاسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.

وأشار إلى أن العلامة التجارية الجديدة تركز اهتمام الشركة على "metaverse"، حيث يتخلى الشخص عن الشاشات ويختبر تأثير التواجد فى الواقع الافتراضى.