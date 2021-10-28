"كريمة" عن زرع كلى الخنزير: من يقبل لقاء الله وهو يحمل عضوا نجسا (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن زراعة كلى الخنزير في جسم الإنسان محرم شرعًا، مشيرًا إلى أن لحوم الخنزير وشحومه تحرم أن تدخل في جوف الآدمي، معقبًا: "فين الشخص اللي هيسمح يحمل عضو نجس، ويقابل به الله عز وجل".

وتساءل "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، عن المراكز البحثية الإسلامية التي تقوم بأبحاث تتوافق مع الشرع، معقبًا: "نحن نعاني من العجز، ونلهث وراء الآخرين".

ولفت إلى أن كلى الخنزير التي زرعت في جسم الإنسان بإمريكا معالجة جينينًا، لافتَا إلى ضرورة الوقوف أمام شرع الله، لأن هناك نصا قرآنيا يحرم الخنزير.