بكرى لوزير قطاع الأعمال: "شردت العمال في الحديد والصلب.. بالراحة" (فيديو)

توك شو
مصطفى بكري
مصطفى بكري
Advertisements

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، قائلًا: "انزل حس بالناس شوية، شردت الناس في الحديد والصلب، والقومية للأسمنت،  وبتغير اللائحة، براحة على البلد، في راجل بيبني وشايل هم البلد، ما تجيش تهد".

 وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج  "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن القيادة السياسية تحترم العمال والمرأة، معقبًا: "الرئيس طلع الغارمات من السجون، ووزير قطاع الأعمال  جاي عايز يدخلهم السجن تاني، ما ينفعش الناس بتصرخ". 

 ووجه حديثة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "إحنا عايزين وزير قطاع الأعمال يلتزم بالقانون والدستور، أملنا فيك كبير يا سيادة رئيس الوزراء".

 

الإعلامي مصطفى بكري الدكتور هشام توفيق السيسي قطاع الأعمال العام شركات الحديد والصلب

مواد متعلقة

القوى العاملة: تعيين 7248 شابا بينهم 14 من ذوي الإعاقة بالشرقية

القوى العاملة: "سجل نفسك" تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين بالخارج

حقيقة وجود أزمة في توفير القمح بمختلف محافظات الجمهورية

القائد العام للجيش السوداني يصدر قرارا بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في استئناف انعقاد جلسات الحكومة قريبا

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في سوق العبور

تفاصيل بشأن انقطاع جميع الاتصالات في السودان

اليوم.. ناهد السباعي ووالدتها في ضيافة الإعلامي لميس الحديدي
Advertisements

الأكثر قراءة

أخر تطورات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

عبر وكالة روسية.. "البرهان" يعلن قرارا مهما بشأن رئيس الحكومة بالسودان

كومان يورط برشلونة رغم إقالته

عاجل.. تعليق ناري من مرتضى منصور بعد قرار فيفا بتغريم الزمالك

محامي الزمالك يكشف عن عقوبة صفقة انضمام محمد إبراهيم إلى المقاصة

قرار حكومي جديد بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية

عاجل - نجم الأهلي يطلب الخلع

"الفجر" تحاور محامي ضحايا صاحب محل ملابس يصوّر الفتيات بغرفة القياس (فيديو)