بكرى لوزير قطاع الأعمال: "شردت العمال في الحديد والصلب.. بالراحة" (فيديو)

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، قائلًا: "انزل حس بالناس شوية، شردت الناس في الحديد والصلب، والقومية للأسمنت، وبتغير اللائحة، براحة على البلد، في راجل بيبني وشايل هم البلد، ما تجيش تهد".

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن القيادة السياسية تحترم العمال والمرأة، معقبًا: "الرئيس طلع الغارمات من السجون، ووزير قطاع الأعمال جاي عايز يدخلهم السجن تاني، ما ينفعش الناس بتصرخ".

ووجه حديثة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "إحنا عايزين وزير قطاع الأعمال يلتزم بالقانون والدستور، أملنا فيك كبير يا سيادة رئيس الوزراء".