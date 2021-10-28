محمد أنور السادات عن إلغاء حالة الطوارئ: قرار غير مسبوق (فيديو)

توك شو
محمد أنور السادات
محمد أنور السادات
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علق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على قرار الرئيس  عبد الفتاح السيسي بإلغاء تمديد حالة الطوارئ، قائلًا: "هذا القرار غير مسبوق، وخطوة هامة للغاية، ويأتي في أعقاب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس".

وأضاف السادات: خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ خضع لدراسة وافية، ويعكس بداية مهمة يتبعها خطوات جادة أخرى، وعلى المواطنين العمل وأن يتحمل كل فرد المسؤولية الوطنية تجاه الوطن، مضيفا أن إلغاء الطوارئ يفتح المجال لإنجازات أخرى قادمة.

 ولفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى ان هذا القرار  يلقى ترحيبا كبيرا من المواطنين العاقلين، موضحا أن مصر ستشهد بهذا القرار تحولا كبيرا. 

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