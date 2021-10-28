عاجل.. بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي لديها

أزمة بين بريطانيا وفرنسا على خلفية حقوق الصيادين

استدعت بريطانيا، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لديها، على خلفية أزمة الصيد بين البلدين، حسبما جاء بشبكة "سكاي نيوز".

فرنسا تحتجز قاربا بريطانيا

وكانت قد أعلنت السلطات الفرنسية وقت سابق اليوم، احتجاز زورق صيد بريطانى، والتحفظ على المنتجات الموجودة عليه إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القبطان.

وأعرب بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، عن استعداد لندن للحوار مع باريس، مشددا فى نفس الوقت على أنه سيتم الرد على أى خطوات بشأن الصيد.

وقال جونسون: "نريد الحوار مع فرنسا لكن سنرد بشكل متناسب على أى خطوات منها بشأن الصيد".

أزمة الصيد بين البلدين



وقالت وزيرة البحار الفرنسية، أنيك جيراردين، في بيان إن أحد القاربين لم يمكن مدرجا على اللائحة الأوروبية لقوارب الصيد البريطانية، وقام رئيس الحكومة الإقليمية "بإصدار فوري" لأمر توجيه القارب إلى ميناء "Le Havre" الفرنسي.

وغرّمت السلطات الفرنسية القارب الثاني لعدم الامتثال للأوامر والسماح للسلطات الفرنسية بالصعود على متن القطعة البحرية للقيام بعمليات التفقد، وفقا لجيراردين في بيانها.

ويشار إلى أن هذه الواقعة تعتبر جولة جديدة من التصعيد في التوترات بين فرنسا وبريطانيا حول صلاحيات قوارب الصيد من كلا الدولتين بممارسة الصيد في المياه الإقليمية التابعة لكلا الدولتين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.