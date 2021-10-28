سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28/10/2021 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الريال السعودى اليوم، تعتبر أسعار العملات العربية والعالمية من الأمور المهمة للكثيرين، حيث توجد أعداد كبيرة من المغتربين العاملين في الخارج والوافدين المقيمين في مصر.

سعر الريال السعودى اليوم

وتساءل الكثيرون اليوم الخميس الموافق الـ28 من أكتوبر 2021 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

سعر الريال السعودى اليوم الخميس

وسجل سعر الريال السعودى استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا.

استقرار سعر الريال السعودى اليوم

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" لمتابعيها الكرام أسعار الريال اليعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلى المصرى

4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك الإسكندرية

4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر

4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.