رابط مباشر.. خطوات حجز لقاح كورونا من الموقع الرسمي

حجز لقاح كورونا.. تسابق الحكومة المصرية الخطى من أجل حصول المواطنين والمقيمين على أراضيها على لقاح فيروس كورونا، لمواجهة خطورته والحد من انتشاره.

خطوات حجز لقاح كورونا

ودعت وزارة الصحة والسكان المصرية، المواطنين إلى ضرورة الإسراع في التسجيل لحجز لقاح كورونا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث أنه لم يسمح بدخول مقار العمل أو الهيئات الحكومية لغير المطعمين.

موقع حجز لقاح كورونا

وخصصت الوزارة موقعا رسميا من أجل حجز لقاح كورونا والتسجيل للحصول عليه في أقرب وقت وبالمنطقة التي يحددها طالب تلقي اللقاح، وذلك بالضغط هنـــــــــــــا.

طريقة الدخول إلى موقع حجز لقاح كورونا

وسعت وزارة الصحة من خلال حملاتها الإعلانية إلى بث الطمأنينة في نفوس المصريين بشأن اللقاح حيث يتملك الكثيرون حالة من الخوف، ما يصرف البعض عن حجز لقاح كورونا وتلقيه.

طرق وخطوات حجز لقاح كورونا عبر رابط مباشر

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها طرق حجز لقاح كورونا وتلقي التطعيم، في السطور التالية:

- الدخول إلى موقع حجز لقاح كورونا من هنــــــــــا.

- تسجيل بيانات الشخص طالب حجز لقاح كورونا "الاسم رباعي والرقم القومي ومكان السكن".

- توضيح إن كان يعاني الشخص من أمراض مزمنة أم لا.

- تسجيل رقم الهاتف وانتظار رسالة بتأكيد طلب حجز لقاح كورونا.

- تحميل صورة من الرقم القومي وهذه الخطوة اختيارية.

- الاحتفاظ برقم طلب حجز لقاح كورونا.

موقع تسجيل لقاح كورونا ومراكز التطعيم

ويشهد موقع حجز لقاح كورونا إقبالا من قبل الكثيرين إلى يومنا هذا، حيث تفتح جميع الهيئات الصحية والمستشفيات والأماكن المختصة بإعطاء لقاح كورونا من من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، طوال الأسبوع.