صانعة محتوى بالألماني: أسعى للترويج للسياحة

قالت منة زهيري، صانعة محتوى بالألماني، إنها تقدم محتوي باللغة الألمانية من خلال الحوار، وتقوم بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بشرح الفيديو في النهاية، وأي طالب يريد أن يتعلم من الممكن أن يعيد الفيديو أكثر من مرة لكي يتعلم أي كلمة لا يعلمها.

وأضافت "زهيري"، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هدفها من صناعة محتوى باللغة الألمانية تعليم اللغة بطريقة مبسطة، والترويج للسياحة في مصر.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الألمان يتابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة: "عملت فيديو عن شارع المعز، وفي ألمان كتير قالوا هيزورا مصر".

وأشارت إلى أنها تدرس اللغة الألمانية في جامعة القاهرة، موضحة أنها قررت دراسة اللغة الألمانية كنوع من التحدي، خاصة أنها لم تدرس اللغة الألمانية في المرحلة الثانوية.

وأوضحت أنها قامت بصناعة حوارات باللغة الألمانية كنوع من المذاكرة، ومن هنا جاءت فكرة صناعة محتوي باللغة الألمانية، ومساعدة من يريد أن يتعلم اللغة الألمانية.

ونوهت إلى أنها قامت بتجسيد الكثير من الشخصيات باللغة الألمانية لتعليم الطلاب من خلال طريقة فكاهية، موضحة أنها تصنع محتوى عن مرض معين، وتستخدم في هذا الحوار معظم الكلمات الطبية.