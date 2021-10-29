معرض للفن التشكيلي في متحف قصر المنيل

محاضرات ومعرضًا فنيًا للتراث القبطي والقاهرة الخديوية بمتحف قصر المنيل (صور)

جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات بمتحف قصر المنيل
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انطلقت فعاليات أعمال الملتقى التاسع لجمعية المصرية فنون الأرابيسك والمشربية والتي استضافها متحف قصر المنيل، حيث افتتح الجلسات الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الفون والآثار الإسلامية جامعة القاهرة، وقد شهد الملتقى العديد من المحاضرات وافتتاح معرضًا للفن التشكيلي. 

وترأس الدكتور محمود حسين أستاذ الأثار جامعة القاهرة والمهندس ماجد الراهب رئيس الجمعية المصرية للحفاظ على التراث الجلسة الأولى، والتي تضمنت عدد من المحاضرات حيث ألقت الدكتورة المهندسة سهير زكي حواس أستاذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة واستشارية في المجلس التخطيطي العمراني بمدينة القاهرة محاضرة تحت عنوان "البصمات المعمارية في القاهرة الخديوية، كما قدمت الدكتورة جيهان عزمي أمين المتحف القبطي بالقاهرة، محاضرة بعنوان “بصمات أقدام في التراث القبطي في مصر”. 

كما ألقت الدكتورة سلوى أحمد كامل أستاذ الأثار والديانة كلية الأثار جامعة القاهرة محاضرة بعنوان "أسرار في المومياوات والتحنيط في الحضارة المصرية القديمة"، وألقى الدكتور أسامة حجازي أستاذ جراحة العظام بجامعة بنها ورئيس جمعية جراحة العظام المصرية سابقًا محاضرة تحت عنوان "علماء مصريين غيروا واجهة العالم" وألقت الدكتورة سمية سليمان رئيسة مجموعة كشافة وعضو المجلس القومي للشباب ستحاضر تحت عنوان "بطولات رياضية مصرية أشاد بها العالم.

وقال الدكتور محمد الديب رئيس الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية والأمين العام للملتقي، إن الملتقى شهد افتتاح معرض للفنون التشكيلية ومعرض الحرف التقليدية التراثية، بخلاف مائدة مستديرة بعنوان (إبداعات الفنون الشعبية والدراما والحفاظ على الهوية المصرية) شارك فيها دكتورة إيمان مهران أستاذ الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، ودكتورة مها العربي عميد معهد الموسيقى العربية والدكتور عصام أنيس أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة وإيهاب صبري أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون.

وأضاف الديب يتضمن الملتقى التاسع في يومه الثاني مائدة مستديرة بعنوان حول (دور المرأة المصرية في اتخاذ القرار والتغييرات الإيجابية عبر العصور)، ويديرها الدكتورة فينوس فؤاد وكيل أول وزارة الثقافةن ويتحدث فيها السفيرة نجوى إبراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية والسفيرة  ألفت فرح نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية والمستشار أحمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس جلال المصري رئيس المكتب المصري للمصورين العرب ونيفين الجندي كبير المذيعات بالتلفزيون المصري.

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