موانئ البحر الأحمر تتداول 7200 طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن الموجودة على ارصفة موانئ الهيئة (13) سفن وتم تداول (7200) طن بضائع و(406) شاحنة وشملت حركة الواردات (3200) طن بضائع و(238) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (4000) طن بضائع و(168) شاحنة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينة دليلة فيما استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغارت السفينة امل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة Banyas 2 وعلى متنها 60 سيارة بوزن 120 طن متجهة لميناء جدة.

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