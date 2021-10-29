كيف تبدأ يومك بطاقة إيجابية؟.. خبيرة علاقات عامة تُجيب (فيديو)

قالت هدير نجيب، خبيرة علاقات عامة، إن هناك مجموعة عادات سيئة يقوم بها الفرد، مما تجعله مرهقا ذهنيًا وجسديًا ويشعر بطاقة سلبية غير مفهوم مصدرها، مشيرة إلى أن من تلك العادات، الأفكار السيئة التي يفكر فيها الفرد قبل الخلود إلى النوم أو التفكير في كل ما يريد الفرد إنجازه في اليوم التالي.

وأضافت "هدير نجيب"، خلال لقائها مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه يمكن السيطرة على هذه الأفكار بإرادة من الفرد، وهذا من خلال الاستماع إلى القرآن أو موسيقى هادئة للاستمتاع بنوم سعيد ومريح، مضيفًا:"أيضًا التفكير في الأفراد الذين يمثلون ضغطا علينا، يجب عدم التفكير فيهم في بداية اليوم، حتى لا تشعر بمشاعر سلبية مثل الكره والأسى تجاه هؤلاء".

وأوضحت أن الاستيقاظ على الهواتف المحمولة يجعلنا نشعر بالضيق أيضًا وأن هذه من العادات السيئة التي يجب التوقف عنها، والإفطار الجيد والأكل الصحي من العوامل الأساسية للشعور بالراحة أثناء اليوم، والابتعاد عن استقبال أي أخبار أو مكالمات سلبية صباحًا، مضيفة: "إذا اتبع الفرد هذه النصائح وامتنع عن القيام بهذه العادات ستتحسن حالته الصحية والمزاجية بالتأكيد".