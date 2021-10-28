اختيار أحمد أبو اليزيد رئيسا للهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية



قرر المشاركون في الاجتماع الأول لدور الانعقاد الثاني للهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اختيار الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر رئيسا للهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

كما قرر المشاركون - خلال الاجتماع الأول لدور الانعقاد الثاني للهيئة الاستشارية اليوم /الخميس/ - اختيار يوسف إبراهيم عبدالله من الإمارات نائبا لرئيس الهيئة، بالإضافة إلى اختيار عدد من الخبراء والمختصين من جميع الدول العربية كأعضاء بالتشكيل الجديد للهيئة الاستشارية العليا.

وكانت الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد عقدت اجتماعها الأول لدور الانعقاد الثاني لها اليوم، بحضور السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتورة مريم الإمام محي الدين الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية، والمهندس يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعدد من المسؤولين والوزراء والمحافظين السابقين والشخصيات العامة والمسؤولين العرب.