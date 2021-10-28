أسعار النفط تسجل أدنى مستوى في أسبوعين



تراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الخميس بعد أن قالت إيران إن المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي ستستأنف بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بالتزامن مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفض خام برنت 1.06 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 83.52 دولار للبرميل في الساعة 1631 بتوقيت جرينتش، بعد أن هوى إلى أدنى مستوياته في أسبوعين عند 82.32 دولار في وقت سابق من الجلسة وانخفض 2.1 بالمئة يوم الأربعاء.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 81.86 دولار بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته في أسبوعين عند 80.58 دولار. وانخفض المؤشر القياسي 2.4 بالمئة يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أسبوعية أن مخزونات الخام الأمريكية زادت أكثر من المتوقع.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري يوم الأربعاء إن محادثات بلاده مع القوى العالمية الست لمحاولة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ستستأنف بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).

ويمكن أن يمهد الاتفاق الطريق لرفع العقوبات الصارمة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية في أواخر 2018.

وقال فيل فلين المحلل البارز في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "السوق تتفاعل مع هذه العناوين الإخبارية لكنها قد تصاب بخيبة أمل من كمية النفط التي ستعود (للأسواق) بالفعل".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف الزيادة التي توقعها المحللون وتبلغ 1.9 مليون برميل.

وقال محللو السلع لدى سيتي ريسيرش في مذكرة إن الزيادة الكبيرة في المخزونات جاءت بسبب قفزة كبيرة في صافي واردات الخام واستمرار تباطؤ عمل المصافي.

لكن مخزونات البنزين تراجعت مليوني برميل إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريبًا على الرغم من معاناة المستهلكين الأمريكيين مع ارتفاع الأسعار.

وأدى ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا في الصين وتسجيل وفيات قياسية بالمرض والتهديد بالإغلاق في روسيا بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة في غرب أوروبا إلى وقف ارتفاعات أسعار النفط.