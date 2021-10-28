الديمقراطيون يقترحون ضريبة دخل على المليارديرات





مع اقتراب الديمقراطيين من وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإنفاق الاجتماعي، يتطلع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إلى فرض ضريبة على المليارديرات وسط تراجع في الدخل وزيادة رسوم الشركات.

قد يؤثر الاقتراح، المسمى ضريبة دخل المليارديرات، على ما يقارب من 700 أميركي لديهم ثروة تزيد عن مليار دولار أو يكسبون أكثر من 100 مليون دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وقد يواجه المليارديرات في أميركا ضريبة سنوية على القيمة المتزايدة للأصول، مثل الأسهم والسندات، بغض النظر عن وقت بيعهم لها والمعروف باسم "Mark to market". ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستثمرين شطب الخسائر كل عام.

وتتناول الخطة أيضًا نمو ممتلكات الأثرياء غير القابلة للتداول مثل العقارات، بما في ذلك فرض رسوم على الأرباح المؤجلة عند البيع.

يكسب معظم الأميركيين قوتهم من خلال الأجور في حين أن الأثرياء قد يحصلون على دخل من خلال الفوائد، أو الأرباح، أو مكاسب رأس المال أو الإيجار، من الاستثمارات.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية قد يتجنب أغنى 1% من الأميركيين نحو 163 مليار دولار من الضرائب السنوية ويقدر البيت الأبيض أن أغنى 400 أسرة دفعت ما معدله 8.2% في ضريبة الدخل الفيدرالية بين 2010 إلى 2018.

ويذكر أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي كانت قد صرحت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن من المحتمل تمويل مشروع حزمة الإنفاق الاجتماعي التابع للرئيس الأميركي جو بايدن من خلال الضرائب التي ستفرض على الأغنياء... حيث من المتوقع جني إيرادات بنحو 200 مليار إلى 250 مليار دولار من هذا القرار.

اللافت أن ثروة المليارديرات في أميركا ارتفعت منذ مارس 2020 حتى الشهر الماضي بنسبة 70% وفقا لمعهد Policy Studies Program on Inequality... لتساوي بذلك قيمة الإنفاق المتوقعة لمشاريع بايدن للسنوات العشرة المقبلة.