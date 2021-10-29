محمد موسى: القيادة السياسية استطاعت العبور بمصر إلى بر الأمان (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف مد حالة الطوارئ بمصر يعكس التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الجيش والشرطة، لدحر الإرهاب ومحاربة التنظيمات الارهابية المتطرفة نيابة عن مصر والعالم، هذه المعركة التي انتصرت فيها مصر وقدمت تجربة ناجحة بشهادة العالم كله.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، علينا أننا نساند القيادة السياسية التي استطاعت أن تصل بمصر لهذه المرحلة المستقرة، وعلينا أننا نقدم للمجتمع الدولى نموذج للجمهورية الجديدة الواعدة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم أجمع.

وتابع الإعلامي محمد موسى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف مد حالة الطوارئ بمصر يثبت أن الرئيس مطمئن بشكل كامل على قوة أركان الدولة المصرية واستقرارها، وقدرتها على مواجهة أي تحديات.