رسميًا.. تكليف خالد عبد الغفار للقيام بأعمال وزارة الصحة

أخبار مصر
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2901 لسنة 2021؛ والخاص بتولي الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لحين شفائها.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الجمعة.

وكانت أعلنت النيابة العامة، الأربعاء، أنها بدأت الثلاثاء، مباشرة التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم.

ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها.

وأهابت النيابة بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، مؤكدةً أن النيابة العامة حريصة على مبدأ الشفافية مع المجتمع.

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