التنمية المحلية: مؤتمر المدن العالمي فرصة جيدة لعرض تجربة مصر التنموية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن مؤتمر المدن العالمي الذي ستضيفه محافظة الأقصر سيناقش العديد من القضايا والتحديات التي تواجه تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن المؤتمر المدن العالمي فرصة جيدة لعرض تجربة مصر التنموية على جميع دول العالم.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما سيتم وعرض أكثر من 14 مدينة ذكية جديدة، وتطوير المدن القائمة، وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر وهو إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف المحافظات المصرية.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، المؤتمر سيكون فرصة لعرض إنجازات مصر في مجالات التنمية الحضارية والعمرانية والتكيف المناخي، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمدن الجديدة المستدامة.