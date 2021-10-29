محمد موسى: إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد قوة الدولة المصرية

توك شو
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
Advertisements

قال الإعلامي محمد موسى، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي  بوقف مد حالة الطوارئ بمصر يثبت أن الرئيس مطمئن بشكل كامل على قوة أركان الدولة المصرية واستقرارها، وقدرتها على مواجهة أي تحديات.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ردود الفعل العالمية على هذا القرار صبت في اعتبار القانون يعبّر عن أعلى قيمة لحقوق الإنسان. 

وتابع محمد موسى، القرار يأتي كتتويج للجهود الضخمة التي قدمتها الدولة المصرية الوطنية بجميع مؤسساتها لتثبيت الأمن والاستقرار، طوال الأربع سنوات الماضية.

وأشار إلى أن وقف مد حالة الطوارئ بمصر يعكس التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الجيش والشرطة، لدحر الإرهاب ومحاربة التنظيمات الارهابية المتطرفة نيابة عن مصر والعالم، هذه المعركة التي انتصرت فيها مصر وقدمت تجربة ناجحة بشهادة العالم كله.

حاله الطوارئ قانون الطوارئ محمد موسى أخبار مصر
Advertisements

الأكثر قراءة

أخر تطورات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

عبر وكالة روسية.. "البرهان" يعلن قرارا مهما بشأن رئيس الحكومة بالسودان

كومان يورط برشلونة رغم إقالته

عاجل.. تعليق ناري من مرتضى منصور بعد قرار فيفا بتغريم الزمالك

محامي الزمالك يكشف عن عقوبة صفقة انضمام محمد إبراهيم إلى المقاصة

قرار حكومي جديد بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 29-10-2021

عاجل - نجم الأهلي يطلب الخلع