محمد موسى: إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد قوة الدولة المصرية

قال الإعلامي محمد موسى، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف مد حالة الطوارئ بمصر يثبت أن الرئيس مطمئن بشكل كامل على قوة أركان الدولة المصرية واستقرارها، وقدرتها على مواجهة أي تحديات.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ردود الفعل العالمية على هذا القرار صبت في اعتبار القانون يعبّر عن أعلى قيمة لحقوق الإنسان.

وتابع محمد موسى، القرار يأتي كتتويج للجهود الضخمة التي قدمتها الدولة المصرية الوطنية بجميع مؤسساتها لتثبيت الأمن والاستقرار، طوال الأربع سنوات الماضية.

وأشار إلى أن وقف مد حالة الطوارئ بمصر يعكس التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الجيش والشرطة، لدحر الإرهاب ومحاربة التنظيمات الارهابية المتطرفة نيابة عن مصر والعالم، هذه المعركة التي انتصرت فيها مصر وقدمت تجربة ناجحة بشهادة العالم كله.