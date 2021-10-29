الرئيس الأمريكي يكشف عن خطة إنفاق اقتصادية حجمها 1.75 تريليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، عن خطة إنفاق اقتصادية وبيئية تبلغ قيمتها 1.75 تريليون دولار.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي عن إطار الخطة المعدلة قبيل توجهه إلى أوروبا حيث سيشارك في قمتين، حسب وكالة "فرانس برس".

وقال بايدن عقب زيارة للكونجرس لإقناع التقدميين المترددين بدعم خطة الإنفاق إنها تمثل إطارا اقتصاديا تاريخيا، يساعد في توفير فرص عمل ويجعل من بلاده أكثر قدرة على المنافسة.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن بايدن التمس خلال اجتماع مع الديمقراطيين بمجلس النواب دعمهم لخطته.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الخطة المعدلة تشمل إنفاق 1750 مليار دولار على مجالات التعليم ودور الحضانة والطاقة النظيفة والخدمات الاجتماعية الأخرى.

ويمثل هذا الرقم شطر القيمة الأصلية للخطة (3500 مليار دولار) التي كان الرئيس الأمريكي والجناح اليساري بالحزب الديموقراطي يسعى إلى إقرارها.

يذكر أن جو بايدن خاض انتخابات الرئاسة على وعد بأن يحد من تنامي أوجه عدم المساواة، وذلك من خلال برامج التعليم والإنفاق الاجتماعي التي يمولها الأثرياء والشركات.