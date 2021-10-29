التنمية المحلية: فوز الأقصر على جميع مدن العالم ترجمة لجهود الرئيس السيسي

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن محافظة الأقصر فازت على جميع المدن في العالم بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتراث الحقيقي للدولة المصرية وبإنجازاتها، لافتا أن جميع أجهزة الدولة تعمل بشكل كبير استضافة محافظة الأقصر مؤتمر المدن العالمي بشكل يليق بحضارة ومكانة مصر.



وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المؤتمر سيكون يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لافتا أن يوم 30 سيتم عرض التجربة المصرية في التنمية الحضارية من خلال عرض مشروع حياة كريمة تطوير الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة 58 مليون مواطن، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي نجح في تغيير حياة 6 مليون مصري في محافظتي سوهاج وقنا.



وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، المؤتمر سيشهد وجود قيادات دولية ومستويات رفيعة، من وزراء ومحافظين وعُمَد لمدن هامة على مستوى العالم، ووكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العامة في مصر والبنك الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأوربي وبعض السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة.