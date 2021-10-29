محافظ الشرقية: تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق بتكلفة تتجاوز مليار جنيه (فيديو)

توك شو
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة، وتحديدا فيما يخص مشروعات الطرق والكباري والمحاور الجديدة، بتكلفة تتجاوز مليار و800 مليون جنيه تقريبا.
 

وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك عدة طرق على وشك الانتهاء منها، مثل الطريق الذي يربط بين محافظة القاهرة وبلبيس والزقازيق والسنبلاوين بطريق حر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 90%، وبلغت تكلفته نحو 700 مليون جنيه.

وتابع، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق "أبو الأخضر" بتكلفة 35 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 70%، بالإضافة لعدد من المحاور الجديدة التي يتم إنشائها داخل مدينة الزقازيق وأيضا إعادة رصف بعض الطرق، ونسب التنفيذ بها مرتفعة، ونأمل في الانتهاء منها خلال العام الحالي.

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